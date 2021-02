Gattuso e il Napoli continueranno ancora insieme almeno fino alla gara con la Juventus. Aurelio De Laurentiis in caso di esonero del tecnico calabrese ha in mente un solo nome. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, il fitto calendario ha convinto il presidente a non fare scelte affrettate. Però l’idea di una nuova soluzione non è stata abbandonata.

“Aurelio De Laurentiis dopo la confitta contro il Verona si è infuriato e ha ipotizzato una rivoluzione dell’intero settore tecnico: da Gattuso a Giuntoli. Il patron, smaltita la rabbia ha frenato anche in virtù del fitto calendario che attende gli azzurri.

Anche la sorte ci ha messo lo zampino, Gattuso ha perso anche Demme e Hysaj, dopo Mertens, proprio nella striscia di partite che deciderà il suo futuro: La Juventus, il Granada in Europa legaue, la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta”.

Il Corriere dello Sport aggiunge: “La serie di sfida da bollino rosso ha spinto De Laurentiis ad evitare ragionamenti di pancia. Il presidente del Napoli ha optato per una nuova soluzione: lasciare Gattuso padrone del suo destino. Tutto dipenderà dal campo e da come la squadra saprà reagire a questo brutto momento.

In caso di esonero l’unica idea certa di Aurelio De Laurentiis è quella di riportare sulla panchina del Napoli, Rafa Benitez“, ha concluso il quotidiano sportivo.