Napoli, Demme salta la Juventus, out anche Hysaj

Diego Demme salterà la sfida con la Juventus, il centrocampista si è infortunato nel corso della sfida di coppa Italia contro l’Atalanta.Piove sul bagnato in casa Napoli, dopo, Manolas, Mertens e Koulibaly, Rino Gattuso perde anche Demme e Hysaj.

Il terzino albanese ko contro l’Atalanta non sarà disponibile insieme a Demme per il Big Match contro i bianconeri di Pirlo.

La Ssc Napoli nel consueto report di fine allenamento ha riportato le ultime sulle condizioni di Demme e Hysaj:



“Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”.

In aggiunta al periodo nero in termini di risultati, culminato con l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli deve fronteggiare anche l’emergenza infortuni: Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid, Manolas dovrà invece stare fuori per almeno tre settimane per una distorsione alla caviglia destra e Mertens si trova sempre in Belgio per le terapie.

Dopo la gara di Bergamo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18. Coloro che sono andati in campo contro l’Atalanta dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, dopo un lavoro di forza in palestra, sono stati impegnati sul campo 1 in una fase di riscaldamento in campo ed esercitazioni di tiri. Contro i bianconeri, dunque, a sinistra in difesa spazio per Mario Rui; come vertice basso, invece, maglia dal 1′ per uno tra Bakayoko o Lobotka.