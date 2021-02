Napoli-Juve arbitra Doveri: Ricordate cosa accadde con Chiesa?

Daniele Doveri dirigerà Napoli-Juve. Il direttore di gara, statistiche alla mano, favorisce sempre la Juventus. Il precedente di coppa Italia e il rigore assegnato a Chiesa durante Juventus-Atalanta preoccupano i tifosi azzurri.

Il Napoli oltre alla crisi di gioco e risultati si trova a fronteggiare una serie d’infortuni e assenze che mai nella sua stria aveva dovuto sopportare. Koulibaly e Ghoulam sono ancora positivi al Covid, Manolas dovrà invece stare fuori per almeno tre settimane per una distorsione alla caviglia destra e Mertens si trova sempre in Belgio per le terapie. A questi oggi si sono aggiunti Demme e Hysaj.

Il colpo di grazia per gli azzurri arriva anche da parte degli arbitri, il club azzurro è stato penalizzato in 7 delle 21 partite finora disputate, plateale è stato il rigore negato a Mario Rui nella sfida contro il Genoa.

Per completare il lavoro il duo Nicchi-Rizzoli hanno designato Doveri per la sfida Napoli-Juventus.

Doveri, insieme a Irrati e Calvarese sono accusati di favorire la Juve

L’arbitro Daniele Doveri ha diretto 12 volte la Juventus; 10 volte in campionato e 2 volte in Coppa Italia. La Juventus ha vinto sempre in Coppa Italia. In campionato ha raccolto 9 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.

Il fischietto nativo di Volterra appartenete alla sezione di Roma, è sempre stato “morbido” quando si è trovato difronte la Vecchia Signora del calcio Italiano.

Anche i precedenti di Doveri con il Napoli non sono male. DOVERI ha arbitrato 26 volte il Napoli per un totale di 15 vittorie azzurre, 7 pareggi e 4 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 13 volte in 23 gare; nelle quattro gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto 2 volte e perso con Juventus e Bologna.

Ecco la designazione completa di Napoli-Juventus:

Doveri

Giallatini – Preti

Iv: Calvarese

Var: Valeri

Avar: Bindoni