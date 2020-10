Sandro Piccinini torna su Juventus-Napoli. Il giornalista di Sky Sport critica l’arbitraggio di doveri e lancia l’allarme in serie A.

Sandro Piccinini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Juventus-Napoli si giocherà? Mi auguro, lo dissi già quella sera, andava usato un po’ di buonsenso. Mi auguro che il ricorso del Napoli possa essere accolto, penso che sia nell’interesse anche della Juventus giocare la partita. Pirlo non ha ancora idee chiare, ci sono lavori in corso. Secondo me non ha tutti i giocatori adatti e in certi ruoli ne ha troppi. Ricordiamo anche che mancano Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e Ronaldo. Però ci sono anche problemi di natura tattica, l’allenatore deve trovare la quadratura in fretta.

VAR? Bisogna ricordare che ha diverse controindicazioni. Può annullare un gol meraviglioso per un centimetro di fuorigioco, può dare un rigore per un fallo di mano ridicolo. Però doveva e deve sanare le ingiustizie e gli errori grossolani, bisogna usarlo al meglio. Ora che gli arbitri chiamino in causa il protocollo per andare o non andare al VAR è vero, però tra questo e l’ignorare un evidente fallo da rigore ce ne passa.

Come può aver avuto la certezza Doveri su Lozano che non fosse rigore? Doveva rivedere l’azione al Var. Si tratta di una questione d’immagine, un arbitro dovrebbe avere l’obbligo di andare a rivedere certi episodi. Io fossi un arbitro pagherei di tasca mia per evitare un errore”.

Piccinini ha poi aggiunto: “Con il COVID-19, il campionato è regolare o no? Per il calcio è stato fatto un protocollo ad hoc per salvare il salvabile, si è forzata un po’ la mano. Per questo, si cerca di escludere il positivo e andare avanti con gli altri. Naturalmente, è una forzatura rispetto alla società civile, ma è l’unico modo. Naturalmente, questo è un elemento che inciderà, c’è una dose di fortuna o sfortuna nel mezzo.

Nelle regole della nostra Federazione non condivido quella che spiega che, in caso di contagio generale, si possa chiedere il rinvio solo una volta per poi perdere 3-0 a tavolino, nel caso in cui il problema dovesse verificarsi di nuovo. Mi sembra una cosa che falsa i campionati. Se ora dovesse succedere di nuovo, la cosa potrebbe compromettere tutto, ad esempio una permanenza in Serie A. Però dobbiamo prendere atto che è una situazione al limite“, ha concluso Sandro Piccinini.