Buone notizie in casa Napoli, Elmas e Zielinski sono negativi al Covid-19. La conferma arriva dall’esito degli ultimi tamponi a cui staff tecnico e squadra si sono sottoposti.

La notizia arriva alla vigilia del Derby campano contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Elmas e Zielinski, difficilmente saranno convocato per la sfida contro i sanniti. Gattuso conta di recuperarli per i prossimi impegni, anche se i tempi esatti per il rientro non sono al momento prevedibili. Il Napoli affronterà nell’ordine: Benevento, Real Sociedad, Sassuolo, Rijeka e Bologna prima della sosta. Dopo ci sarà il Milan.​