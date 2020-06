Doveri – Napoli: Ecco i precedenti. Un dato è molto importante

Doveri ha arbitrato 26 volte il Napoli. I precedenti dell’arbitro di Volterra con gli azzurri sono positivi. Spicca un dato su tutti.

Doveri arbitrerà Napoli-Juventus, finale di coppa Italia. Il fischietto della sezione di Roma non è particolarmente simpatico alla tifoseria napoletana. I tifosi azzurri li accusano di aver avuto qualche svista di troppo quando si sono trovati difronte la Juventus.

Sarri non sembra particolarmente preoccupato di trovarsi a sfidare la sua ex squadra.

Gattuso, di contro, sta preparando meticolosamente la gara. L’allenatore calabrese non lascia nulla al caso e se un giocatore, leggi Lozano, non si impegna abbastanza non esita a mandarlo a casa.

Gattuso ha chiesto ai suoi ragazzi la vittoria della Coppa Italia, gli azzurri faranno di tutto per accontentare Ringhio.

I PRECEDENTI FRA IL NAPOLI E L’ARBITRO DOVERI.

DOVERI ha arbitrato 26 volte il Napoli per un totale di 15 vittorie azzurre, 7 pareggi e 4 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 13 volte in 23 gare; nelle tre gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto 2 volte e perso una volta col Bologna.

Napoli – Novara, 2 – 0. XXXIV giornata, 2011 – 2012, 21 aprile 2012. Napoli – Udinese, 2 – 1. VII giornata, 2012 – 2013, 7 ottobre 2012.

Al 27’, sul punteggio di 0 a 0, è negato un rigore al Napoli per una “parata” di Pinzi su tiro di Hamsik in area friulana. Doveri lascia correre ed ammonisce Hamsik che giustamente aveva protestato.

Napoli – Sampdoria, 0 – 0. XXV giornata, 2012 – 2013, 17 febbraio 2013. Napoli – Sassuolo, 1 – 1. V giornata, 2013 – 2014, 25 settembre 2013.

Al 22’, sul punteggio di 1 a 1, doveri nega un rigore al Napoli per plateale fallo di mani di Bianco.

Verona – Napoli, 0 – 3. XIX giornata, 2013 – 2014, 12 gennaio 2014.

MEDIOCRE ARBITRAGGIO

Male Doveri penalizza il Napoli. La larga vittoria partenopea oscura solo in parte il mediocre arbitraggio. Sono tanti i falli veronesi restati impuniti. I soli Cacciatore e Hallfredsson sono autori di 5 falli a testa contro i calciatori del Napoli; Cacciatori (85’) è l’unico ammonito fra le file veronesi All’83’ era stato ammonito Dzemaili.

Torino – Napoli, 0 – 1. XXVIII giornata, 2013 – 2014, 17 marzo 2014. Napoli – Palermo, 3 – 3. IV giornata, 2014 – 2015, 24 settembre 2014.

E’ irregolare la posizione di partenza di Hamsik nell’azione che porta al 2-0 di Zapata: il capitano del Napoli è di poco in fuorigioco quando riceve palla e sullo sviluppo dell’azione serve l’assist decisivo a Zapata. Negato un calcio di rigore al Napoli. Zapata s’invola verso l’area di rigore e viene messo giù da Bamba, che entra in scivolata dritto sull’attaccante. Era rigore ed espulsione per chiara occasione da rete, grave l’errore dell’arbitro Doveri e dell’assistente Musolino.

Napoli – Sampdoria, 4 – 2. XXXII giornata, 2014 – 2015, 26 aprile 2015. Sassuolo – Napoli, 2 – 1. I giornata, 2015 – 2016, 23 agosto 2015.

Il Napoli conduce per 1 a 0 (rete di Hamsik al 2’) e all’8’ può già chiudere la partita, ma Doveri non è di questo avviso. Hamsik è steso in area da Acerbi, ma Doveri a pochi passi non se ne accorge.

Genoa – Napoli, 0 – 0. XI giornata, 2015 – 2016, 1 novembre 2015.

ESPULSIONI E RIGORI NEGATI

Il Napoli ritrova Doveri e va ancora male per gli azzurri. Al 29’ è negato un rigore al Napoli per la trattenuta di Burdisso su Higuain; Burdisso era anche da espellere per aver evitato una chiara occasione da rete.

Napoli – Carpi, 1 – 0. XXIV giornata, 2015 – 2016, 7 febbraio 2016.

Nel primo tempo è netto il rigore negato al Napoli per la trattenuta di Sabelli ai danni di Callejon. Nella ripresa Callejon va in gol ma il guardalinee sbandiera un fuorigioco inesistente del giocatore azzurro.

Napoli – Bologna, 3 – 1. IV giornata, 17 settembre 2016. Napoli – Torino, 5 – 3. XVII giornata, 2016 – 2017, 18 dicembre 2016.

Al 76’ è da invalidare la rete di Rossettini per fallo su Reina in possesso del pallone.

Napoli – Milan, 2 – 1. XIII giornata, 2017 – 2018, 18 novembre 2017.

Manca un rigore al Napoli per fallo di Romagnoli su Mertens.

Napoli – Torino, 2 – 2. XXXVI giornata, 2017 – 2018, 6 maggio 2018. Napoli – Parma 3 – 0. VI giornata, 2018 – 2019, 26 settembre 2018. Cagliari – Napoli, 0 – 1. XVI giornata, 2018 – 2019, 16 dicembre 2018.

Il fallo di Padoin su Ruiz (al 33’) in area sarda è vedibile anche da Marte ma sfugge a Doveri e a Mariani al VAR.

Milan – Napoli, 0 – 0. XXI giornata, 2018 – 2019, 26 gennaio 2019.

DOVERI PENALIZZA IL NAPOLI

Doveri penalizza ancora una volta il Napoli; era già accaduto alla XVI giornata in Cagliari – Napoli. Al 50’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Bakayoko su Insigne. Doveri e Giacomelli al VAR non se ne accorgono. Al 93’ doveri si regala un altro capolavoro espellendo Fabian Ruiz per un fallo di mano non commesso (secondo cartellino giallo) e butta fuori anche il tecnico Ancelotti che moderatamente protestava.

Rizzoli premia Doveri al VAR di Empoli – Chievo V. alla giornata seguente e manda in campo subito Giacomelli per Juventus – Parma (XXII giornata).

Empoli – Napoli, 2 – 1. XXX giornata, 2018 – 2019, 3 aprile 2019.

Doveri penalizza ancora il Napoli. Al 23’, sul punteggio di 0 a 0, è negato un rigore ai partenopei per una sbracciata di Pajac ai danni di Malcuit. Al 50’, sul punteggio di 1 a 1, è solo ammonito Traoré per un fallaccio su Mario Rui; nella circostanza si distrae anche Abisso al VAR.

Napoli – Inter, 4 – 1. XXXVII giornata, 2018 – 2019, 19 maggio 2019. Torino – Napoli, 0 – 0. VII giornata, 2019 – 2020, 6 ottobre 2019.

DOVERI E BANTI

Scandaloso il duo Doveri – Banti (al VAR). All’81’ è clamoroso il rigore negato al Napoli quando Izzo ferma Ghoulam prendendolo per il collo dopo essere stato superato. Doveri è a pochi passi ma non se ne accorge; Banti al VAR non vede.

Per la cronaca si tratta del decimo calcio di rigore negato al Napoli in 23 gare arbitrate.

Napoli – Inter, 1 – 3. XVIII giornata, 2019 – 2020, 6 gennaio 2020.

Al 25’ è dubbio il gol invalidato a Milik per un presunto fallo di Callejon su Biraghi; pare molto più un “ponte” del giocatore interista. Al 69’ è perdonato inspiegabilmente Barella per la trattenuta ai danni di Callejon in ripartenza. Barella era stato già ammonito al 60’ per un duro intervento su Allan e pertanto andava espulso per doppia ammonizione. Si era sul punteggio di 1 a 2 e il Napoli doveva trovarsi in superiorità numerica. Al 90’ è negato un rigore all’Inter per fallo di Di Lorenzo su Lautaro.

Cagliari – Napoli, 0 – 1. XXIV giornata, 2019 – 2020, 16 febbraio 2020.

Coppa Italia

Napoli – Cesena, 2 – 1. Ottavi di Finale, 12 gennaio 2012. Napoli – Bologna, 1 – 2. Ottavi di Finale, 19 dicembre 2012. Napoli – Fiorentina, 1 – 0. Quarti di Finale, 24 gennaio 2017.

