Napoli, Gattuso ha gli uomini contati: a rischio i cinque cambi

Gattuso affronterà la Juventus con 15 giocatori a disposizione. Non ci sarà neanche la possibilità di ricorrere ai cinque cambi. L’emergenza in casa Napoli continua, contro i bianconeri di Pirlo, mancheranno sei calciatori: Koulibaly, Manolas, Ghoulam, Hysaj, Demme, Mertens.

Secondo l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno il tecnico del Napoli ha a disposizione due terzini, Di Lorenzo e Mario Rui, e due difensori centrali, Rrahmani e Maksimovic. A centrocampo c’è qualche risorsa disponibile in più rispetto alla difesa, è rientrato Fabian Ruiz, guarito dal Covid-19 e in panchina a Bergamo, ma ha rimediato un problema muscolare anche Demme, uno dei giocatori più in forma escluso nella formazione iniziale da Gattuso contro l’Atalanta.

Il centrocampista dovrà fermarsi per sette dieci giorni a causa di un’elongazione al quadricipite della coscia sinistra. Diego ha iniziato le terapie, lo staff medico proverà a recuperarlo per la trasferta di Granada.

Se Gattuso dovesse confermare il centrocampo a tre, nel ruolo di vertice basso dovrà scegliere tra Bakayoko e Lobotka con l’ex Chelsea favorito. Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con gli uomini contati. Eccetto Costanzo, Cioffi e Zedadka e altri giovani che Gattuso potrebbe aggiungere all’elenco dei convocati.