Il Mattino – Napoli sconfitte collection, Maksimovic vuole andare via

Il Napoli perde anche contro l’Atalanta: decima sconfitta stagione per Gattuso. Maksimovic uno dei peggiori in campo.

Il Napoli non si qualifica per la finale di Coppa Italia ed è giusto così vista la prestazione degli azzurri che in 180 minuti, ne hanno giocati, forse, appena 45. La squadra vista contro l’Atalanta al Gewiss Stadium ha tante colpe, a cominciare da Nikola Maksimovic, immobile in occasione del primo gol e di certo non meglio sulle altre due reti dell’Atalanta. “ll centrale serbo ha fatto capire benissimo al Napoli che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto che andrà in scadenza a giugno” scrive Il Mattino.

Maksimovic in scadenza di contratto

Il contratto di Nikola Maksimovic col Napoli scade a giugno ed anche adesso è già pronto per firmare con qualsiasi altra squadra. Il giocatore chiede una cifra molto alta per rinnovare, altissima se si considerano le prestazioni che sta fornendo sul terreno di gioco, regalando gol praticamente a chiunque. Nonostante tutto “Gattuso è praticamente costretto a doverlo schierare vista l’assenza di altri centrali. Sempre titolare in Europa League, in campionato è stata l’opzione di riserva per Gattuso quando ha dovuto fare a meno dei due titolari. Mai, però, si era ritrovato nella condizione di affidargli le chiavi della linea arretrata in coppia con Rrahmani, esordiente a tutti gli effetti” scrive Il Mattino.