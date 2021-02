Chiariello difende Insigne: “Viene sempre attaccato. Retroscena su Mertens”

Umberto Chiariello giornalista di Canale 21 parla di Lorenzo Insigne e di Dries Mertens in relazione all’ammutinamento.

Si è parlato tanto dell’ammutinamento del Napoli ai tempi di Ancelotti, ma secondo Umberto Chiariello non tutto è stato detto. Il giornalista fa delle rivelazioni su Dries Mertens e dice: “E’ stato il capo della rivolta, insieme con Allan. Questa è la verità, ha preso la borsa ed è andato via, così c’è scritto anche negli atti delle multe“. Chiariello difende poi Lorenzo Insigne e sottolinea: “Mi sono stancato di sentire dire sempre che è lui il colpevole di tutto, mentre è un ragazzo molto generoso“.

Chiariello parlando dell’ammutinamento punta il dito contro Mertens e aggiunge: “Il belga è stato premiato con un rinnovo da dieci milioni di euro ed ora è ad Anversa e non torna. Insigne in quella occasione è intervenuto solo a giochi fatti, per comunicare l’intenzione della squadra di non seguire il tecnico in ritiro. Purtroppo – aggiunge – si parla sempre male di Insigne ma lui è napoletano e si suda la maglia ad ogni partita, mentre su Mertens non si può mai dire nulla“.