Repubblica attacca: “Napoli si autodistrugge, serve uno psicologo?”

Antonio Corbo per Repubblica analizza la prestazione del Napoli con l’Atalanta, gli azzurri sono apparsi impauriti fin dal calcio d’inizio.

La sconfitta con l’Atalanta tiene Gennaro Gattuso sulla graticola. La possibilità di un esonero è sempre più probabile, ma Antonio Corbo su Repubblica si chiede se per caso al Napoli non serve un sostegno mentale, più che tecnico. La squadra, lo ha detto più volte anche Gattuso, sembra schiava delle sue paure e non riesce quasi mai a reagire oppure ad approcciare bene alla gara. Con l’Atalanta gli uomini di Gattuso hanno cercato di mettere in campo una reazione nel secondo tempo, ma poi si sono disciolti come neve al sole.

Napoli disordinato e spaventato

“Il Napoli in campo sta peggio di come appariva fuori, e sembra liberarsi di inutili ansie mollando subito: come volersi escludersi subito, subisce due gol. Dignità e coraggio nel finale di una ennesima brutta sconfitta. Ancora prima che condannare Gattuso, bisogna capire perché il Napoli si autodistrugge nel primo tempo. Disordinato e spaventato. Subisce le tensioni di Gattuso, forse. Nuovo allenatore o uno psicologo? La squadra arriva con la sconfitta addosso. Occorre qualcosa o qualcuno. Fosse anche un esorcista” scrive Antonio Corbo per Repubblica.