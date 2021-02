Atalanta-Napoli tiene a rischio esonero Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli. Aurelio De Laurentiis ci sta pensando seriamente.

L’esonero di Gennaro Gattuso è sempre più probabili, il presidente Aurelio De Laurentiis ci sta pensando ma prova a tenerlo ancora sulla panchina azzurra. La partita persa contro l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia lascia il tecnico in grossa difficoltà. E’ da settimane oramai che si parla di un suo addio, tanto che ci sono stati contatti già con altri allenatori. Manovre che si vorrebbero fare a fine stagione, per evitare di mettere in atto quanto già la famiglia De Laurentiis ha fatto al Bari solo qualche settimana fa.

Corriere della Sera parla del possibile esonero di Gattuso dopo la prestazione con l’Atalanta e della volontà di De Laurentiis di non affrettare i tempi. Il Napoli viene definito “disperante” ed il quotidiano, nello spazio riservato al calcio, scrive che non “può bastare la fiammata di inizio ripresa a rivedere il concetto. Così difendere Gattuso diventa difficile. La volontà di De Laurentiis sarebbe quella di arrivare in fondo alla stagione senza scossoni. Ma il crollo, quasi verticale, potrebbe indurre il presidente a cambiare rotta“.

Nell’immediato non ci sarà nessun esonero per Gattuso anche se De Laurentiis continua a pensarci, la conferma arriva pure da Carlo Alvino. Certo che se la partita con la Juventus dovesse mettere in mostra un’altra prestazione mediocre allora il discorso potrebbe cambiare. Ovviamente vanno date a Gattuso delle attenuanti. In campo ci vanno i giocatore e rinunciare all’improvviso alla coppia di centrali difensivi titolare non è facile. La prestazione di Rrahmani e soprattutto Maksimovic contro l’Atalanta è stata oscena, tanto che Pessina e Zapata hanno fatto tutto quello che volevano. Pure Hysaj non ha brillato e quando è uscito per infortunio è sembrato molto contrariato, tanto da non stringere la mano ad un compagno.