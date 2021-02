Hysaj esce per infortunio: il gesto che è sfuggito a tutti

Elseid Hysaj è stato sostituito per infortunio al minuto 25′, il giocatore è uscito dal campo zoppicante nel match con l’Atalanta.

Non è stata una giornata felice per il Napoli che ha perso anche con l’Atalanta che vola in finale di Coppa Italia. Gattuso, già falcidiato dalle assenze di Ghoulam, Manolas e Koulibaly indifesa perde anche Hysaj al 25′. L’albanese esce zoppicante dal campo, ma durante l’uscita dal terreno di gioco il calciatore sembra quasi arrabbiato. Qualche compagno di squadra a centrocampo prova ad allungargli la mano ma lui la rifiuta. Un gesto che tanti tifosi hanno notato da casa, ma che non è stato segnalato dai telecronisti della Rai che ha trasmesso il match in diretta.

Da comprendere l’entità dell’infortunio di Hysaj, dato che il Napoli sicuramente per la gara con la Juve non avrà ancora Manolas. L’emergenza in difesa per Gennaro Gattuso è veramente totale.