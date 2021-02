Esonero Gattuso, arriva il tweet di Alvino: “Vi dico come stanno le cose”

L’esonero di Gennaro Gattuso è il tema portante dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Carlo Alvino rassicura tutti: “Nessun cambio in panchina“.

“La sconfitta di stasera non porta ad alcuna decisione da parte di Adl. Non accadrà nulla si continua con Gattuso” lo scrive Carlo Alvino su Twitter. Dunque, secondo quanto affermato dal giornalista, non ci sarà nessun avvicendamento in panchina. Aurelio De Laurentiis era presente allo stadio ma non ha parlato con il tecnico, così come ha confermato anche Gattuso nell’intervista post partita alla Rai. I risultati al momento stanno mettendo in difficoltà l’allenatore azzurro che oltre ad inanellare sconfitte è anche vittima della sfortuna, viste le assenze contemporanee di Mertens e Koulibaly e ancora prima quelle di Osimhen e Fabian Ruiz.

Nonostante le attenuanti parte della piazza partenopea da tempo chiede l’esonero di Gattuso che secondo Alvino non arriverà dopo la sconfitta con l’Atalanta. Il tecnico calabrese siederà ancora in panchina pure nella sfida di sabato con la Juventus. Qualora non ci dovesse essere quella reazione chiesta ancora una volta proprio da Gattuso, allora ci potrebbe veramente la decisione dell’esonero. L’ombra di un nuovo tecnico continua ad aleggiare e la rivoluzione di fine stagione potrebbe essere anticipata di qualche mese.