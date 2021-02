De Laurentiis esonera allenatore e direttore sportivo ma al Bari

Rivoluzione tecnica al Bari di proprietà di Aurelio De Laurentiis che ha esonerato il tecnico Auteri ed il direttore sportivo Romairone.

In questi giorni si è parlato tanto di rivoluzione dell’area tecnica in casa Napoli, ma anche al Bari le cose non vanno benissimo. Proprio oggi è arrivato il comunicato della Società di Aurelio De Laurentiis, che ha come presidente il figlio Luigi, che ha comunicato l’esonero del tecnico Auteri e del direttore sportivo Romairone. Ecco il comunicato ufficiale del Bari: “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano Auteri. La Società ringrazia mister Auteri, mister Cassia e mister Aprile, per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, augurando loro un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali“.

Contestualmente è arrivato anche il comunicato per l’esonero del direttore sportivo: “SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi“. Le mosse del Bari non sono ovviamente collegate a quelle del Napoli, nonostante ci sia la stessa società, ma anche in casa azzurra si parla di uno stravolgimento dell’area tecnica a fine stagione.