Napoli-Juve le probabili formazione, Gennaro Gattuso punta sul 4-2-3-1 con Insigne sulla trequarti. Pirlo resta con il 3-5-2.

Napoli-Juve è la sfida della 22a giornata che si giocherà sabato 13 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona. Per la formazione del Napoli, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà tenere conto dei tanti infortuni e indisponibilità. Mancheranno infatti: Mertens, Koulibaly, Manolas, Ghoulam, Demme e Hysaj. Per il Napoli che affronta la Juve c’è anche il ballottaggio Petagna-Osimhen con il nigeriano favorito. Le ultime notizie di formazione danno indicazioni su un ritorno al modulo 4-2-3-1 per Gattuso che punta su Lorenzo Insigne sulla trequarti, con Politano e Lozano in campo dal primo minuto.

Napoli-Juve: le formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata. All. Pirlo.

Qui Juve

In casa Juventus Andrea Pirlo deve fare i conti con le assenze di Dybala, Arthur, Ramsey e Bonucci. Il tecnico dei bianconeri punterà di nuovo sul 3-5-2 ma con Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. In difesa ci sarà De Ligt in vantaggio su Demiral mentre Chiesa è in netto vantaggio su Bernardeschi per giocare esterno sulla fascia sinistra.

Napoli-Juve: dove vederla in tv

Napoli-Juve può essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport e Sky Sport Serie A, oppure in streaming attraverso l’applicazione Sky Go che può essere utilizzata sia da smartphone che da pc.