Belgio, topi morti sui tifosi avversari, follia ultras a Liegi

In Belgio durante la partita di calcio tra Standard Liegi e Charleroi, gli ultras ospiti hanno lanciato decine di ratti morti dipinti con i colori rivali sui tifosi di casa.

Nella serata di venerdì, il 14 aprile, gli appassionati di calcio che si sono recati al Maurice Dufrasne di Liegi, Belgio, per assistere alla partita tra Standard Liegi e Charleroi, si sono trovati al centro di una situazione alquanto bizzarra e disgustosa. Durante il match, gli ultrà del Charleroi hanno lanciato decine di ratti morti sui tifosi di casa, dipinti con i colori rivali.

Lo spettacolo del calcio belga è stato intrattenente e vibrante, con il punteggio finale di 3-1 a favore dei padroni di casa malgrado la loro inferiorità numerica. Tuttavia, il gesto degli ultras ospiti ha portato all’indignazione del mondo del calcio.

La tensione tra le due tifoserie era già stata avvertita durante la settimana precedente alla partita, quando gli ultras del Charleroi avevano insultato i tifosi dello Standard su vari social media, definendoli “topi“. Tutto ciò ha portato a uno spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente da parte dei sostenitori di entrambe le squadre.

TOPI MORTI SUI TIFOSI IN BELGIO

Tuttavia, l’atmosfera è rapidamente degenerata quando gli Storm Ultras, uno dei principali gruppi di tifosi del Charleroi, si sono travestiti da disinfestatori e hanno lanciato topi morti sulla folla dei tifosi di casa. Il gesto è stato prontamente denunciato dallo Standard Liegi, che ha espresso la propria indignazione per il comportamento degli ultras del Charleroi.

Entrambe le squadre si trovano attualmente in corsa per i playoff del campionato belga, e la partita era estremamente importante per i loro obiettivi stagionali. Tuttavia, la situazione disgustosa e bizzarra creata dagli ultras del Charleroi ha oscurato il valore sportivo della partita, facendo parlare di sé in tutto il mondo.

Hier lors du match Standard-Charleroi, les carolos ont lancés des dizaines de rats blancs morts et peints en rouge sur les supporters du Standard. @RTBFsport @benjadeceuninck vous allez condamner dans la tribune ou pas ? #maltraitanceanimale #maltratoanimal pic.twitter.com/ugHUdhwmQV — Stéphane Gillon (@stephanegillon2) April 15, 2023

Il lancio dei ratti morti ha sollevato diverse preoccupazioni riguardanti la sicurezza degli spettatori e la necessità di adottare misure adeguate per evitare che simili incidenti accadano di nuovo in futuro. La situazione è stata condannata da tutti i tifosi e i giocatori di calcio in tutto il mondo, che hanno espresso la loro indignazione per il comportamento degli ultras del Charleroi.

La partita al Maurice Dufrasne di Liegi, Belgio, è stata caratterizzata da uno spettacolo vibrante sul campo tra Standard Liegi e Charleroi, ma è stata offuscata dal comportamento disgustoso degli ultras ospiti che hanno lanciato decine di topi morti sulla folla dei tifosi di casa. La situazione ha sollevato diverse preoccupazioni per la sicurezza degli spettatori e ha fatto parlare di sé in tutto il mondo, condannata da tutti i tifosi e i giocatori di calcio.