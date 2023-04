Immobile: Costola fratturata e trauma alla colonna vertebrale

Ciro Immobile ha avuto un incidente con la sua auto, per il giocatore costola fratturata e distorsione della colonna vertebrale.

Sono pesanti le conseguenze per Immobile dopo l’incidente avuto con un tram questa mattina a Roma. Per fortuna né per il giocatore, né per la sua famiglia ci sono conseguenze gravi. Ma ovviamente Immobile va valutato anche dal punto di vista sportivo.

Immobile: le condizioni dopo l’incidente

Ecco quanto comunicato dallo staff medico della SS LAZIO: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma“.

Le condizioni di Immobile saranno valutate nei prossimi giorni. Ovviamente dal punto di vista sportivo è un bel problema per Sarri che perde nuovamente il suo attaccante di riferimento, fondamentalmente per la corsa al secondo posto, anche se qualcuno aveva anche cominciato a pensare allo scudetto.