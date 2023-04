Immobile auto distrutta: incidente con un tram

Ciro Immobile ha avuto un incidente a Roma, la sua auto si è scontrata con un tram. Il giocatore sta bene.

L’incidente di Immobile è avvenuto all’altezza di Ponte Matteotti a Roma. Secondo una prima ricostruzione il suv guidato dal giocatore della Lazio si sarebbe scontrato con un tram, che a quanto parrebbe sarebbe transitato col semaforo rosso.

Un impatto violento quello tra l’auto di Immobile ed il tram. Fortunatamente non ci sono feriti. Anche Immobile sta bene come, così come la moglie e le figlie del giocatore che erano in auto con lui al momento dell’incidente.

Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio”, ha detto il capitano della Lazio che è stato portato al Policlinico Gemelli per accertamenti di routine insieme alle due figlie, scrive Sky.