Napoli-Milan, altro che pulcinella, gli ultras hanno preparato una spettacolare coreografia: I dettagli

Il Napoli affronta il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’obiettivo di qualificarsi in semifinale. Gli ultras del Napoli hanno organizzato una spettacolare coreografia in Curva A e B.

Il Napoli si prepara per un match storico che potrebbe restare nella memoria dei suoi tifosi. Martedì 18 aprile 2023 alle ore 21, la squadra azzurra di Luciano Spalletti affronterà il Milan al Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata e qualificarsi in semifinale.

La tensione è palpabile e gli ultras del Napoli hanno promesso di fare del Maradona uno stadio infernale per sostenere la squadra in questa importante sfida. Dopo una lunga serie di attriti tra i gruppi ultras e il presidente De Laurentiis, è stato raggiunto un accordo che ha riportato l’unità tra la tifoseria e la società.

In vista della partita contro il Milan, gli ultras hanno organizzato una grande colletta fondi per realizzare una spettacolare coreografia in Curva A e B. Secondo le indiscrezioni, sarà una doppia coreografia che creerà un’atmosfera da brivido per spingere il Napoli alla vittoria.

Ma non solo: anche nei Distinti ci sarà una coreografia azzurra e bianca con il supporto della società, con migliaia di bandierine distribuite per creare un impatto visivo notevole.

Inoltre, va sottolineato che la preparazione della coreografia contro il Milan non è stata una risposta al “Pulcinella” visto in Curva Sud a San Siro, ma è stata pensata e organizzata già dallo scorso 3 marzo, in occasione della partita Napoli-Lazio allo stadio Maradona.

Insomma, la tifoseria del Napoli è pronta a sostenere la squadra in questa sfida storica, con una grande mobilitazione che renderà lo stadio Maradona un vero e proprio inferno azzurro.