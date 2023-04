Napoli-Milan: pronta una mega coreografia al Maradona, le indiscrezioni

Notizie Calcio Napoli: arriva la coreografica degli ultras per Napoli-Milan allo stadio Diego Armando Maradona.

È scoppiata la pace tra la SSCN ed gli ultras, un’ottima notizia per il finale di stagione, per l’immediato presente, ma anche per il futuro. Martedì 18 aprile 2023 allo stadio Maradona alle ore 21.00 si gioca Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Gli azzurri partono da uno svantaggio di 1-0. C’è da recuperare il gol segnato da Bennacer a San Siro e per farlo servirà l’aiuto di tutti; fondamentale quello dei tifosi.

Napoli-Milan: la scenografia allo stadio Maradona

Se lo stadio San Siro si era esaltato per lo striscione del diavolo che stritola Pulcinella, i tifosi del Napoli sono pronti a rispondere.

Le ultime notizie sul Napoli le dà il Corriere del Mezzogiorno che parla della coreografia allo stadio Maradona per Napoli-Milan. Ecco un estratto: “Per la gara di Champions contro il Milan di martedì è prevista anche una grandiosa scenografia sia in Curva A che B, per cercare di aiutare la squadra azzurra, chiamata all’impresa di ribaltare il risultato dell’andata e accedere alle semifinali. I tifosi hanno già organizzato una colletta fondi sin dalla partita con la Lazio e tornare così a colorare sempre di più il Maradona con nuove coreografie“.

Gli esponenti di Curva A e Curva B stanno raccogliendo i fondi per questa coreografia dal 3 marzo, quando si è giocata Napoli-Lazio.