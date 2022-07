Bargiggia: “Koulibaly non va a Dimaro” Cerchione: “De Laurentiis non pensa al vil danaro…”

Kalidou Koulibaly non va nel ritiro di Dimaro col Napoli, aspetta a Milano di chiudere la trattativa col Chelsea. Gli aggiornamenti di calciomercato sulla trattativa per Koulibaly in Premier League vengono dati da Paolo Bargiggia che su twitter scrive: “Momentaneo cambio di programma per Koulibaly; al momento è ancora in un appartamento del centro di Milano e non sale a Dimaro: preferisce aspettare che il suo agente faccia quadrare l’intesa tra Chelsea e Napoli“.

Poi il giornalista aggiunge: “Se non arriva in serata la chiusura tra Chelsea ed il Napoli, Koulibaly ha intenzione di lasciare Milano e scendere a Napoli per aspettare gli sviluppi della trattativa. Ma non avrebbe, al momento, in programma di salire a Dimaro“.

Intanto dall’Inghilterra fanno sapere che Tuchel vuole Koulibaly e vuole chiudere in fretta la trattativa, mentre Gazzetta conferma pienamente la trattativa con Koulibaly che andrebbe a guadagnare oltre 9 milioni di euro al Chelsea.

Intanto Luca Cerchione su twitter scrive: “E adesso sappiamo pure cosa Giuntoli aveva comunicato a Spalletti, che si era lasciato andare ai plateali gesti di sconforto e disappunto che vi ho raccontato domenica“. Il riferimento del giornalista di 1 Station Radio è al malumore, rappresentato con ampi gesti, di Spalletti dopo un colloquio con il direttore sportivo.

Luca Cerchione su Facebook ha poi lanciato una frecciatina a De Laurentiis: “Le tessere del puzzle, purtroppo, sono andate tutte al loro posto: Giuntoli stava cominciando al mister la decisione del ragazzo. Ovvio che fino a quando non ci saranno le firme, continueremo a sperare. Ma al 99.9%, il nostro capitano giocherà nel Chelsea, nella prossima stagione. Trentatré milioni di sterline per Aurelio De Laurentiis che, ricordiamolo, non pensa al vil danaro. Ennesimo pugno nello stomaco dei supporters partenopei“.