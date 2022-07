Dalla Francia riportano le parole di Koulibaly: “Chelsea? siamo sulla buona strada”

Le notizie sull’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli, destinazione Chelsea, aumentano sempre di più. Oramai tutte le varie fonti, giornalistiche e degli addetti ai lavori danno un affare verso la conclusione. Paolo Bargiggia fa sapere che Koulibaly attende a Milano che si sblocchi definitivamente la trattativa, potrebbe essere solo una questione di ore. Dalla Francia Romain Collet-Gaudin riporta addirittura un virgolettato di Koulibaly. Aurelio De Laurentiis andrebbe ad incassare 33 milioni di sterline, con Giuntoli che ha già in mente il sostituto di Koulibaly.

Koulibaly vuole il Chelsea

Ma una notizia bomba di mercato viene lanciata da Romain Collet-Gaudin giornalista francese che addirittura su twitter riporta un virgolettato di Kalidou Koulibaly: “Chelsea? Lo confermerò più avanti, ma siamo sulla buona strada”. Il giornalista ha scritto il tweet del fdifensore del Napoli in lingua francese: “Je te confirme ça plus tard mais c’est sur la bonne voie”. La réponse de Kalidou Koulibaly sur son transfert à Chelsea“. Ha concluso il giornalista sul suo profilo Twitter.

Koulibaly ha scelto il Chelsea oltre che per i soldi, anche per una questione di prospettive future. A 31 anni il difensore senegalese vede la sua carriera ridursi ed ha voglia di lottare per grandi traguardi. Obiettivi che a Napoli sembrano veramente complicati da raggiungere, soprattutto se Koulibaly non dovesse essere sostituito nel migliore dei modi.