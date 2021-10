Bagni: “Napoli battuta una Fiorentina fantastica. Ecco le armi azzurre”

Il Napoli vince con la Fiorentina e tiene saldo il primo posto in classifica in Serie A con sette vittorie consecutive in campionato. Gli azzurri hanno saputo reagire al gol incassato ed hanno ribaltato il risultato a Firenze vincendo per 2-1, mettendo in pratica anche un grande schema su punizione ideato da Spalletti. Anche Salvatore Bagni esalta la prestazione del Napoli contro un’ottima Fiorentina. Ecco quanto dice l’ex giocatore a Radio Marte:

Napoli solido e coraggioso, saper soffrire è importante, la Fiorentina ha avuto una reazione ma noi abbiamo tante armi tra cui solidità e sofferenza. Se poi si gioca benissimo come fa la Fiorentina il pressing alto per tutta la partita con il Napoli non lo puoi fare perché poi arriva Osimhen in corsa e può conquistare un calcio di rigore. Se lasci l’iniziativa con la palla la tiene fino a domattina però noi siamo letali dalla trequarti in avanti, facciamo male agli avversari.

Sugli scemi da calcio piazzato aggiunge:

Una volta era il contrario, soffrivamo noi la fisicità degli altri, ora nessuno sa quale schema adotterà il Napoli, sono nei minimi dettagli. Bisogna sorprendere le squadre avversarie ed è stato meraviglioso. I giocatori sapevano dove andare e difatti Rrahmani – che è cresciuto in modo esponenziale – ha fatto un bellissimo gol.

Chiusura sugli episodi di razzismo al Franchi di Firenze. In giornata è arrivata anche la nota ufficiale della Fiorentina, oltre alle parole di Koulibaly.