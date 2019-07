Arsenal, Emery rispedisce Pèpè al Napoli : "non è funzionale..."

Arsenal, Unai Emery boccia Pèpè e lo rispedisce al Napoli?. Il tecnico dei Gunners vuole solo giocatori funzionali al suo gioco e che migliorino la rosa.







Ancora un colpo di scena nell’affare Pèpè. quando ormai sembrava un giocatore dell’Arsenal, sembra essere bocciato da Emery, ora non gli resta che il Napoli.

ARSENAL, EMERY BOCCIA PÈPÈ

Nicolas Pepé sembrava d un passo dall’Arsenal, ma nel calciomercato mai dire mai. La BBC aveva raccontato del sorpasso dei Gunners sul Napoli e di come aveva accontentato i famelici agenti dell’Ivoriano.

Nel pomeriggio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha fatto il punto sul mercato dei Gunners e sui possibili calciatori che potrebbero arricchire la rosa della squadra londinese.

Emery sembra aver bocciato Nicolas PèPè, ritenendolo un ottimo calciatore ma non un giocatore in grado di migliorare la rosa e garantire diverse alternative.

L’Arsenal, dunque, si tira fuori a sorpresa dalla lotta di mercato per Pèpè:



“Stiamo riflettendo su come migliorare la rosa. Abbiamo una lista di giocatori sul tavolo che possono arrivare.

Pepe è un ottimo giocatore, noi abbiamo in testa soltanto dei calciatori che possano farci migliorare e permetterci di essere ancor più competitivi – ha spiegato il manager dell’Arsenal in conferenza stampa dopo la sfida contro il Lione – Stiamo lavorando su questo fronte: il mio obiettivo e quello della società è di avere la miglior squadra possibile e i migliori giocatori già per l’esordio in Premier contro il Newcastle”.

EMERY SPIANA LA STRADA AL NAPOLI

Le dichiarazioni di Unai Emery , se ben tradotte, rappresentano un enorme passo indietro e spianano la strada per il Napoli che avanza nell’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio l’attaccante del Lille, grande rivelazione dell’ultima stagione di Ligue 1.







Ora non resta che aspettare la mossa di De Laurentiis. il presidente azzurro dopo questa bocciatura proverà ad abbassare il prezzo del giocatore. Gli agenti dal canto loro hanno perso una grossa possibilità e se vorranno tornare a trattare con il Napoli, dovranno farle alle condizioni del presidente .