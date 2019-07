Retroscena: De Laurentiis furioso con gli agenti di Pèpè.

Aurelio De Laurentiis furioso con gli agenti di Pepè. Il presidente del Napoli dovrà trovare ora un nuovo top player per Ancelotti.







Pèpè viaggia verso l’Arsenal. I tifosi del Napoli sono molto delusi da quanto sta accadendo, dopo la telenovela James si aspettavano il colpo da 90.

Se i napoletani sono perplessi, Aurelio De Laurentiis è addirittura furioso, come racconta in esclusiva il sito arenapoli.it. Il portale svela un interessante un retroscena che vede coinvolto il presidente del Napoli :

“L’incontro di pochi giorni fa a Dimaro tra Giuntoli, De Laurentiis e Samir Khiat (con relativi assistenti) piuttosto che unire, ha separato il Napoli e Pepé.

De Laurentiis non ha gradito l’atteggiamento dei procuratori di Pepé, presentatisi a Dimaro con prosopopea, richieste ritenute fin troppo esose e, soprattutto, un filo di arroganza.

Come a dire: “Accontentateci, altrimenti usciamo e portiamo il giocatore da un’altra parte”. Il patron degli azzurri non ha mai apprezzato chi prova a prenderlo per la gola, soprattutto sul danaro.







Certo, c’è anche altro. Innanzitutto l’offerta d’ingaggio: il Napoli non è andato oltre 3,5 milioni a stagione (con bonus ad arrivare a 4), l’Arsenal è arrivato a 6 milioni. I Gunners, sia per il contratto da proporre che per le commissioni, non hanno posto rimostranze o condizioni, quasi senza trattare: sì alle commissioni, alle cifre richieste, forse spinti anche dal timore di una possibile chiusura con il Napoli.

La decisione del club inglese, che l’anno prossimo non giocherà la Champions, ha convinto l’entourage di Pepé: De Laurentiis dovrà trovare ora un nuovo regalo per Ancelotti”.