Amico di Osimhen deride il Napoli sui social: Tifosi infuriati

Dopo la sconfitta a Torino, Oma Akatugba, amico di Osimhen prende in giro il Napoli sui social, scatenando l’ira dei tifosi azzurri.

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Torino, il Napoli finisce nel mirino degli sfottò social. In particolare, a scatenare l’ira dei tifosi azzurri è stato un post di Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, che ha deriso gli azzurri con emoticon di risate.

Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto infuriare i supporters partenopei, scatenando una bufera sui social. Non è la prima volta che Akatugba prende in giro il Napoli, nonostante il legame con Osimhen.

“Vergognoso, questo signore che si definisce amico di Osimhen dovrebbe portare rispetto alla nostra maglia”, uno dei tanti commenti di protesta apparsi su Twitter e Facebook dopo il discusso post. L’umiliazione subita sul campo di Torino brucia, le prese in giro social dei detrattori non fanno che aumentare la delusione.

La società partenopea non ha ancora commentato l’accaduto. Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al post pubblicato dal suo amico. La squadra di Mazzarri dovrà riflettere sugli errori commessi e concentrarsi sulla prossima sfida di campionato, cercando di riscattare prontamente il passo falso contro il Torino.