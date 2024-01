Torino-Napoli 3-0: Azzurri contestati e in un tunnel senza uscita

Torino batte Napoli 3-0. Sanabria, Vlasic e Buongiorno segnano, Mazzocchi espulso, crisi azzurra.

Inizia nel peggiore dei modi il 2024 del Napoli. Gli azzurri Campioni d’Italia cadono malamente sul campo del Torino, sconfitti per 3-0. All’Olimpico Grande Torino la squadra di Mazzarri viene letteralmente travolta dall’impeto dei granata, trascinati da uno straripante Vlasic.

Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa colpiscono allo scadere con Sanabria, abile a sfruttare una disattenzione della difesa su calcio piazzato. In avvio di ripresa il Napoli resta in 10 per l’espulsione di Mazzocchi, entrato da pochi minuti. Poco dopo Vlasic fulmina Gollini con un gran destro dal limite. Nel finale il tris di Buongiorno chiude i conti. Pesante contestazione dei tifosi azzurri presenti con lancio di fumogeni e cori contro la squadra.

Prestazione davvero deludente degli azzurri, irriconoscibili e mai in partita. Il Torino di Juric domina in lungo e in largo, facendo collezione di occasioni. Mazzarri dovrà analizzare a fondo i motivi di questo tracollo. Servirà una reazione immediata per uscire da questo momento nero e ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

Il match è stato uno specchio di una stagione che, finora, non ha rispettato le aspettative: “Disastrosa, fin qui, come la partita dell’Olimpico-Grande Torino. Approcciata male, finita peggio. Il Napoli dell’anno scorso è distante anni luce.”

I GOAL

TORINO-NAPOLI 1-0, 43′ SANABRIA – Sugli sviluppi di un calcio piazzato la palla passa al centro dell’area e Sanabria ne approfitta, battendo Gollini da posizione ravvicinata.

TORINO-NAPOLI 2-0, 52′ VLASIC – Poco dopo l’espulsione di Mazzocchi, Valsi si coordina dal limite e fa partire un destro che inganna Gollini.

TORINO-NAPOLI 3-0, 66′ BUONGIORNO – Calcio d’angolo battuto in favore del Torino e colpo di testa di Buongiorno che chiude il match

Il tabellino TORINO-NAPOLI 3-0

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (76′ Sazonov), Buongiorno, Rodriguez (c); Bellanova, Ricci, Ilic (90′ Gineitis), Lazaro; Vlasic (90′ Karamoh); Sanabria (90’+1′ Seck), Zapata (76′ Pellegri). Allenatore: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo (c), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (59′ Zerbin); Cajuste (76′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (45′ Mazzocchi); Politano (67′ Lindstrom), Raspadori (59′ Simeone), Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Maurizio MARIANI.

GOL: 43′ Sanabria, 52′ Vlasic, 66′ Buongiorno.

ASSIST: 52′ Zapata, 66′ Lazaro.

AMMONITI: 37′ Zielinski per fallo su Bellanova, 61′ Juan Jesus per fallo su Bellanova.

ESPULSI: 49′ Mazzocchi per fallo su Lazaro.

NOTE: 68′ sospensione della partita per circa un minuto a causa di un massiccio numero di fumogeni lanciati in campo dal settore ospiti, recupero +1′. +3′.

