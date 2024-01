Napoli, tonfo a Torino. Pistocchi: “Disastro azzurro, per Conte pensieri non positivi”

Il Napoli perde 3-0 sul campo del Torino: Pistocchi sui social parla di “disastro” degli azzurri, preoccupato per Conte.

Il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter ha commentato duramente la sconfitta per 3-0 del Napoli sul campo del Torino: “Disastro Napoli contro il Torino: prima spreca due occasioni favorevoli con Raspadori, poi va sotto dopo un assist causale di Zapata che Sanabria trasforma in gol”, le parole di Pistocchi.

“In svantaggio, Mazzarri fa entrare Mazzocchi e toglie Zielinski, ma Mazzocchi si fa espellere dopo 5’. In 10 e sotto di due gol Mazzarri prova il tutto per tutto, ma il Napoli non c’è più. Per Conte, in tribuna, tanti pensieri, non credo positivi“, ha proseguito il giornalista sui social.

Insomma, una prestazione da dimenticare per gli azzurri secondo Pistocchi, che vede nubi all’orizzonte in vista dell’approdo di Conte sulla panchina del Napoli. Un tonfo pesante che complica la rincorsa Champions per i partenopei.