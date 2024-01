Torino-Napoli, disastro azzurro. Tifosi furiosi: cori e fumogeni contro la squadra

Torino-Napoli, tifosi azzurri contestano la squadra durante la partita con cori e fumogeni, delusione dei sostenitori per il 3-0 subito.

Pesante momento di difficoltà per il Napoli sotto 3-0 sul campo del Torino. Durante la partita, dal settore ospiti si sono levati cori di protesta e lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi azzurri.

I sostenitori del Napoli, delusi dalla prestazione della squadra di Mazzarri, hanno dunque manifestato tutto il loro disappunto con una dura contestazione a gara in corso. Tra cori e fumogeni, è stata espressa una netta insoddisfazione per il passivo subito, nonostante il match non sia ancora terminato.

Secondo quanto riportato, i tifosi azzurri hanno intonato cori del tipo “C’avete rotto il cao”, “Voi non siete napoletani, Napoli siamo noi”, “Vaffanco lo scudetto, noi vogliamo più rispetto”. Una protesta in piena regola durante il match.