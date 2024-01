Pedullà: “Conte primo nome di De Laurentiis, vi do una notizia”

Antonio Conte spettatore di Torino-Napoli, il presidente ADL lo sogna come futuro allenatore degli azzurri, contatti avviati.

Antonio Conte è presente sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino per assistere al match tra Torino e Napoli, due sue ex squadre. La presenza dell’allenatore salentino, attualmente senza panchina, ha subito accesso voci e suggestioni sul suo futuro.

Secondo Alfredo Pedullà, Conte è da tempo un pallino del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che lo vede come profilo ideale per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Già in passato ci sono stati contatti tra le parti, con nuovi approcci da parte di ADL nelle ultime settimane.

“Presenza d’eccezione all’Olimpico Grande Torino, dove è in corso il match tra Torino e Napoli. In tribuna c’è anche Antonio Conte che, come vi abbiamo raccontato, è una suggestione del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per il futuro. L’allenatore salentino a Torino è di casa, avendoci vissuto a lungo sia come calciatore, sia come allenatore della Juventus”.

Conte però prende tempo e riflette attentamente prima di tornare in pista dopo un anno di stop. Pur stuzzicato dall’idea Napoli, l’ex Juve e Inter pretende garanzie tecniche e la partecipazione alla Champions League per ripartire. Inoltre deve guardarsi dalla concorrenza di Roma e Milan sul mercato degli allenatori.

La presenza di Conte a Torino è certamente agevolata dal fatto di risiedere in città, ma assume comunque una valenza particolare. L’ex Ct vuole visionare da vicino la squadra di Mazzarri, nell’ottica di un possibile approdo in azzurro tra qualche mese. Si tratta di un chiaro segnale di interesse nei confronti del progetto Napoli. Starà ora a De Laurentiis convincere Conte e accontentarne le richieste per quella che sarebbe una scelta di grande prestigio per la panchina.