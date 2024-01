Napoli, nessun passo indietro di Mazzarri: resta in panchina

Nonostante le voci, Mazzarri non si dimette da allenatore del Napoli e resta saldo sulla panchina azzurra per provare a risollevare la squadra dalla crisi.

Walter Mazzarri non ha alcuna intenzione di dimettersi dalla panchina del Napoli, nonostante il difficile momento che sta attraversando la squadra reduci da pesanti sconfitte.

Dopo il ko per 3-0 sul campo del Torino si erano diffuse voci su un possibile addio del tecnico, ipotesi che lo stesso Mazzarri ha prontamente smentito: “Non ho mai pensato di dimettermi”, ha dichiarato, fugando ogni dubbio sulla sua permanenza.

Secondo quanto appreso, dopo la disfatta di Torino c’è stato un lungo colloquio telefonico tra Mazzarri e il presidente De Laurentiis, durato circa 30 minuti. Un confronto per analizzare il periodo negativo, ma che non ha portato ad alcuno scossone. L’allenatore resta al suo posto e intende guidare il Napoli fuori dalla crisi.

Anche la squadra si è ricompattata, con i senatori che hanno preso parola nello spogliatoio per suonare la carica in vista dei prossimi impegni. L’obiettivo è invertire la rotta già dal derby con la Salernitana. Mazzarri è determinato ad andare avanti per risollevare il Napoli.

