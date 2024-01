Il Napoli punta Samardzic per il centrocampo, ma la Juventus di Giuntoli è tornata alla carica per provare il sorpasso. Domani incontro decisivo.

La trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic per il centrocampo rischia di complicarsi a causa dell’inserimento della Juventus. I bianconeri, che in estate hanno ingaggiato l’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli, sono tornati prepotentemente sul giocatore dell’Udinese.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juve considera Samardzic un obiettivo concreto per la prossima stagione. Giuntoli sta pensando al clamoroso blitz per portare il talento classe 2002 a Torino, beffando il Napoli e il presidente De Laurentiis.

Domani è previsto l’arrivo in Italia del padre-agente di Samardzic, che incontrerà la dirigenza azzurra. Il club partenopeo ha offerto all’Udinese 20 milioni più 5 di bonus per il cartellino, con contratto quinquennale da 1,3 milioni a stagione al giocatore. L’incontro sarà decisivo per capire la fattibilità dell’operazione.

Ma la Juventus non molla e medita il contro-sorpasso sul Napoli grazie ai buoni uffici dell’ex Giuntoli. Si preannuncia un duello di mercato avvincente tra le due rivali.