Mercato Napoli, l’innesto ideale per il centrocampo e per Mazzarri non è Samardzic

Scopri le mosse di Mazzarri nel calciomercato del Napoli: Soumaré, Barak e altre strategie per rinforzare i campioni d’Italia.

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, sembra avere un asso nella manica per rinforzare ulteriormente la sua squadra già campione d’Italia. In una mossa strategica, avrebbe consigliato al presidente Aurelio De Laurentiis di puntare su un nuovo nome per consolidare la rosa azzurra.

La decisione di investire sul mercato invernale è stata dettata dalla necessità di rafforzare la squadra, che nonostante la vittoria dello scudetto, rischia di non raggiungere la top-four in classifica al termine della stagione. Il Napoli si è posizionato al centro delle trattative di mercato, con l’obiettivo di colmare alcune lacune nella squadra.

Attualmente, il club è impegnato nella trattativa per l’acquisto di Samardzic, e nonostante gli ultimi ostacoli rappresentati dalle commissioni del padre agente, c’è fiducia nell’arrivare presto a un accordo definitivo. Secondo fonti di Tuttomercatoweb.com, il Napoli sta anche lavorando con il Genoa per assicurarsi Dragusin e cerca un vice-Anguissa, dato che il giocatore sarà assente per l’intero mese di gennaio per rappresentare il Camerun nella Coppa d’Africa.

Il colpo di scena arriva dal desiderio di Mazzarri di modificare leggermente i piani: Soumaré, attualmente al Siviglia, sembra intenzionato a lasciare il club, e il Napoli potrebbe chiudere un accordo con il Leicester, detentore del suo cartellino. Tuttavia, Mazzarri ha espresso la sua preferenza per un profilo diverso e avrebbe indicato in Barak della Fiorentina l’innesto ideale per il centrocampo azzurro.