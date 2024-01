Napoli-Udinese, colpo di mercato: Samardzic pronto a sostituire Zielinski

Napoli-Udinese, accordo a 25 milioni per Samardzic: il giovane talento serbo pronto a sostituire Zielinski. Tutti i dettagli dell’operazione.

L’edizione odierna del quotidiano TuttoSport rivela un colpo di mercato imminente per il Napoli: Lazar Samardzic è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra in sostituzione di Zielinski.

La trattativa, secondo diverse fonti di mercato, è ormai (quasi) conclusa, con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha intensificato gli sforzi per garantire l’arrivo del giovane centrocampista serbo. L’accelerazione è stata favorita dalla partenza di Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa, aprendo la strada per la chiusura dell’affare.

Il quotidiano TuttoSport sottolinea che la cifra sulla quale è stato raggiunto l’accordo tra Napoli e Udinese è di 25 milioni di euro, un investimento significativo per assicurarsi le qualità di Samardzic. Quest’ultimo, in estate, era stato a un passo dall’Inter prima di fare ritorno in Friuli dopo una breve parentesi milanese.

Il padre-agente di Samardzic, secondo quanto riportato, ha concordato con il Napoli un contratto di cinque anni, del valore di due milioni netti a stagione, con bonus in aumento. La fumata bianca dovrebbe arrivare nella prossima settimana, sancendo così l’ufficialità del trasferimento.

Il giovane centrocampista serbo sarà chiamato a ricoprire il ruolo di sostituto di Piotr Zielinski, il cui addio è previsto per l’anno prossimo.