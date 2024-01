Il Mattino distrugge De Laurentiis: “Gestione senza senso”

Critica severa su De Laurentiis e il Napoli post-Torino da Il Mattino: gestione e risultati sotto esame.

NAPOLI – Il quotidiano Il Mattino non ha usato mezzi termini nel descrivere la gestione attuale del presidente Aurelio De Laurentiis, in seguito alla recente sconfitta del Napoli a Torino. Con un tono critico e diretto, il giornale mette in luce la sequenza di errori che hanno portato alla situazione attuale del club.

Secondo Il Mattino, il cammino del Napoli, che solo l’anno scorso aveva dominato nello stesso stadio con un convincente 4-0, dimostrando la propria superiorità, è ora in crisi. La squadra, che ha perso solo Kim rispetto a quella formazione, non può più affidarsi a questa come scusante. Il giornale osserva che il problema sembra essere più fuori dal campo che non all’interno: la direzione tecnica, con Garcia e Mazzarri succedutisi dopo Spalletti, ha prodotto effetti devastanti, paragonabili a quelli di uno tsunami.

Le prestazioni della squadra hanno subito una netta involuzione, da “bella e impossibile” a sconfitta e senza identità, con l’addio di Spalletti descritto come “l’apocalisse”. L’umiliante sconfitta contro il Torino è solo l’ultimo episodio di una stagione che richiede una svolta urgente. La statistica di tre partite consecutive senza segnare non si registrava dal 2009, e per pudore, il giornale evita di menzionare il 0-4 in coppa contro il Frosinone.

Il Mattino continua evidenziando che in campionato il Napoli ha subito 9 gol in 4 partite, numeri che “fanno rabbrividire” e confermano lo stato di confusione della squadra. De Laurentiis ha rivisto l’area tecnica ma non la rosa, nonostante la partenza di Kim per il Bayern. Gli acquisti estivi non hanno alzato il livello della squadra, che ora si trova in una posizione mediocre in classifica.

Per cercare di correggere il percorso, è stato acquistato Mazzocchi, che ha esordito con un’espulsione dopo soli 5 minuti per un intervento sconsiderato su Lazaro. Tale azione è stata definita dal giornale non come ingenuità, ma come “follia pura e insensata“, soprattutto considerando che Mazzarri aveva posto in lui le speranze di risvegliare la squadra.

La partita contro il Torino è stata un’agonia per i tifosi, che hanno assistito a 90 minuti di passione e sofferenza senza vedere gioco da parte della loro squadra. Il Mattino conclude che non ci sono capri espiatori o alibi validi; la responsabilità è collettiva, partendo dal presidente, passando per la dirigenza fino ai giocatori, senza escludere lo staff tecnico.

In previsione ci sono nuovi arrivi, come Samardzic, un mediano di rottura e un difensore. Tuttavia, il giornale sottolinea che senza un cambiamento di mentalità, neanche questi potrebbero bastare a invertire la rotta. Servirà più di un miracolo se la scossa non dovesse arrivare prima a livello mentale.