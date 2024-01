Kiss Kiss Napoli: “Trattativa Samardzic a rischio. ADL ha litigato con il padre del calciatore”

Lite tra De Laurentiis e il padre- agente di Samardzic per le commissioni, a rischio la trattativa con il Napoli.

La trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic rischia di saltare a causa di una lite tra il presidente De Laurentiis e l’agente del giocatore. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero stati dei dissidi sulle commissioni durante i dialoghi con il padre-agente del centrocampista dell’Udinese.

“Siate prudenti su Samardzic, perché ci sono un po’ di problemi. Il padre di Samardzic arriva in Italia martedì, ma è entrato in rotta di collisione con De Laurentiis.

Io continuo ad essere non molto ottimista su questa trattativa perché sulle commissioni qualche litigio c’è stato“, le parole di De Maggio.

Nonostante i contatti tra i presidenti di Napoli e Udinese, Pozzo e De Laurentiis, la firma di Samardzic sembra quindi in bilico. Le alte richieste del procuratore rischiano di far saltare un obiettivo di mercato seguito da tempo dagli azzurri per rinforzare il centrocampo.