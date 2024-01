Crisi Napoli, Mazzarri pensa alle dimissioni: retroscena da Torino

Il Napoli precipita in crisi dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino. Secondo indiscrezioni Walter Mazzarri starebbe pensando alle dimissioni.

Il Napoli precipita in crisi profonda dopo il pesante ko per 3-0 sul campo del Torino. Una sconfitta che certifica il momento nerissimo degli azzurri, ora solo noni in classifica e lontani dalla zona Champions.

Secondo voci provenienti da Torino, il tecnico Walter Mazzarri starebbe addirittura valutando le dimissioni dopo quest’ultima batosta. Una decisione clamorosa che metterebbe in seria difficoltà la dirigenza partenopea, costretta a trovare in corsa un sostituto senza grandi alternative.

“Sono davvero amareggiato, non mi aspettavo una prestazione così negativa”, avrebbe detto Mazzarri ai suoi collaboratori negli spogliatoi dopo l’incontro. Il ritiro punitivo deciso dalla società non sembra bastare a risollevare il morale della squadra.

Il Napoli ha già fatto sapere che l’esonero al momento non è contemplato, per evitare un ulteriore esborso economico e l’ennesima rivoluzione tecnica a stagione in corso.