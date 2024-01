Napoli, Mazzarri confermato da ADL dopo la sconfitta col Torino. Conte resta il sogno proibito per la panchina.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha deciso di confermare Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, nonostante la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Torino.

L’esonero al momento non è contemplato, per evitare un ulteriore esborso economico e l’ennesima rivoluzione tecnica a stagione in corso. Mazzarri conosce bene l’ambiente e gode dell’affetto di società e tifosi, anche se finora i risultati sono deludenti.

“Per quanto il periodo sia inquietante, De Laurentiis non ha in programma un altro esonero, come sottolineato da Meluso. Significherebbe un ulteriore ingaggio a libro paga e l’ennesima rivoluzione che ne deriva, posto che l’ipotesi di un ritorno di Garcia non è contemplata. Un traghettatore non cambierebbe le cose.

Non ci sta riuscendo Mazzarri per ora, che partiva col vantaggio di conoscere ambiente e strutture e di godere dell’affetto dei napoletani e della società”.

Antonio Conte era presente allo stadio Olimpico ed è il sogno proibito di ADL per la panchina azzurra. Nei prossimi mesi il presidente potrebbe rifarsi sotto, più propenso ad accontentare le richieste.

“Antonio Conte era presente in tribuna, facile spostamento per lui che abita a Torino. Resta il sogno proibito del presidente, che nei prossimi mesi potrebbe rifarsi sotto più predisposto ad accontentare le richieste dell’ex c.t. della Nazionale. Se c’è uno che sa conferire mentalità ed entusiasmo in un contesto che vuole tornare vincente, l’identikit è proprio il suo”.

Conte è l’identikit perfetto per ridare mentalità vincente ad un ambiente che vuole tornare in alto.

Per rimanere a conoscenza delle ultime notizie e dei possibili sviluppi futuri del Napoli, continuate a seguire Napolipiu.com.

© Napolipiu.com – Il giornalismo sportivo napoletano all’avanguardia, con analisi approfondite e insight sulle ultime tendenze e movimenti del calcio.