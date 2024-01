Napoli, ritiro punitivo a Pozzuoli deciso da De Laurentiis dopo il ko con il Torino

Il presidente De Laurentiis manda il Napoli in ritiro punitivo a Pozzuoli dopo il k.o. con il Torino, silenzio stampa imposto.

Pesante sconfitta per il Napoli, travolto 3-0 dal Torino nell’anticipo della 17a giornata di Serie A. Il presidente Aurelio De Laurentiis, furibondo per la prestazione della squadra, ha deciso per un ritiro punitivo a Pozzuoli.

I campioni d’Italia hanno offerto una prova deludente contro i granata, subendo un passivo pesante e mai impensierendo gli avversari. De Laurentiis, che ha assistito alla gara in TV, ha optato per la “linea dura”.

La squadra andrà dunque in ritiro presso l’Hotel degli Dei di Pozzuoli, con l’obiettivo di compattarsi e ritrovare la giusta concentrazione. È stato inoltre deciso il silenzio stampa: parlerà solo il Ds Meluso, mentre calciatori e allenatore non rilasceranno dichiarazioni.

Segnali evidenti di come il presidente non abbia gradito l’approccio alla partita. Starà ora al tecnico e ai giocatori ricompattarsi per uscire al più presto da questo momento difficile.