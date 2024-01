DAZN: Contestazione al Napoli. Conte valuta la situazione. I dettagli

DAZN, dichiarazioni dell’inviato dopo Torino-Napoli: giocatori, lungo confronto con Mazzarri, Conte prima scelta per la panchina.

Nel post-partita del Napoli allo stadio Grande Torino, la tensione era palpabile, con i giocatori azzurri che hanno prolungato la loro permanenza negli spogliatoi ben oltre il termine dell’incontro, che ha visto la squadra sconfitta per 3-0. Secondo l’inviato di DAZN, Alessio De Giuseppe, “I giocatori del Napoli non verranno a parlare, parlerà il d.s. Meluso per fare il punto della situazione.”

La prestazione del Napoli è stata al di sotto delle aspettative, creando un clima di incertezza e mancanza di comunicazione evidente, specialmente nel momento dell’espulsione di Mazzocchi. “Mazzarri era in costante collegamento telefonico con la panchina, è andato via dopo il triplice fischio e verrà a parlare Meluso,” ha riportato De Giuseppe.

La presenza di Antonio Conte allo stadio ha sollevato speculazioni sul futuro della panchina del Napoli. “Conte era presente allo stadio con qualche familiare… è facilmente associabile al futuro della panchina del Napoli, è il primo della lista di De Laurentiis,” ha dichiarato il giornalista, aggiungendo che “intorno all’80esimo Conte ha lasciato lo stadio forse anche per dribblare le domande dei giornalisti o per altri impegni.”

Il confronto negli spogliatoi ha sottolineato la ricerca di soluzioni per un Napoli che si trova in un momento critico della stagione. “I giocatori del Napoli sono ancora negli spogliatoi nonostante la partita sia finita da oltre 40 minuti, presente anche Mazzarri per questo confronto,” ha rivelato De Giuseppe.

