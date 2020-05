Alvino: “Il Napoli ha trovato il sostituto di Milik. Vi dico tutto”

Carlo Alvino rivela che il Napoli ha trovato il sostituto di Milik. L’attaccante polacco, in scadenza di contratto nel 2021, può finire a breve sul mercato.

Carlo Alvino, giornalista, nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli, ha parlato della possibile cessione dell’attaccante del Napoli, Arek Milik e dell’eventuale sostituto:

“Il futuro di Arek Milik ha preso la sua piega, il calciatore polacco non rinnoverà il suo contratto con il club partenopeo e a fine stagione andrà via. Dovranno comunque arrivare delle offerte che soddisfino il Napoli in sede di contrattazione. La strada, comunque, è tracciata. Il giocatore nel prossimo mercato estivo dirà addio alla maglia azzurra a titolo definitivo”.

Alvino su Milik ha poi aggiunto: “Quello che posso dire, il Napoli ha già individuato un suo possibile sostituto: è Azmoun dello Zenit di San Pietroburgo, il calciatore è in cima alla lista di gradimento della società azzurra per sostituire il polacco nel Napoli. Tra l’altro, posso dire con certezza, che il Napoli ha le idee chiare e il giocatore ha dato il suo totale gradimento all’arrivo in azzurro”. Ha concluso il giornalista che ha messo in evidenza la situazione mercato del club in vista della prossima stagione agonistica“.



Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, intervenuto alla tv di stato iraniana, ha parla del possibile trasferimento al Napoli: “Ho un contratto con lo Zenit, sono concentrato sulla squadra sperando che vada tutto per il meglio. Sono in Russia da 8 anni, ho una buona esperienza. Vorrei provare una nuova sfida, spero inizi al più presto. Napoli? Non posso dire nulla nello specifico, dovrebbero parlare i due club”.