Napoli, asta per Milik. In attacco possono partire in 6. Ecco la situazione

Milik sul mercato: interessa ad Atletico Madrid e Arsenal. Il Napoli non farà sconti a nessuno. 6 giocatori in bilico.

NAPOLI. Arek Milk potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione. La trattativa di rinnovo con l’attaccante polacco è in una fase di stallo e per Milik si profila un futuro lontano da Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport: ”

“Gli estimatori per Milik, come anche il club azzurro sa perfettamente, non mancano: l’Atletico di Simeone, che sull’attaccante polacco esercita inevitabilmente un fascino notevole; e ancora l’Arsenal e il Tottenham, a sua volta

alle prese con il nodo Harry Kane; e poi, in Italia, la Juve di Sarri. Il Napoli valuta Milik 50 milioni di euro. Cinquanta, di base: i corteggiatori sono avvisati”.

NON SOLO MILIK, IN SEI POSSONO LASCIARE NAPOLI

Milik non è il solo in procinto di lasciare Napoli. Gli attaccanti certi di restare in maglia azzurra sono soltanto tre:

“Dries Mertens ha appena rinnovato, Lorenzo Insigne è il capitano inamovibile e Matteo Politano, acquistato appena cinque mesi fa dall’Inter. Il nuovo arrivo Andrea Petagna, che da quanto s’è intuito è stato acquistato per restare. Gli altri sono in bilico. A cominciare da Hirving Lozano, investimento da oltre 40 milioni appena un anno fa e completamente dimenticato da Gattuso. Il messicano è seguito a ruota da José Maria Callejon, via per fine contratto, e dall’altro spagnolo Fernando Llorente, che in azzurro (e con Rino) ha trovato pochissimi minuti. Infine, Amin Younes e Adam Ounas: il primo non vede il campo, il secondo non è stato riscattato dal Nizza ma difficilmente tornerà per restare. Cristiano Giuntoli, dunque, avrà un bel lavoro da fare: piazzare sei attaccanti e, magari, regalarsi così un bel gruzzoletto per un mercato da protagonista“.