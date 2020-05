Tour de force: nuova chance per Lozano? Il messicano vuole il riscatto

Hirving Lozano potrebbe avere una nuova chance. La ripresa del campionato incombe ed i ritmi frenetici impongono più cambi di formazione.

Il peso di essere l’acquisto più oneroso della storia del Napoli non è facile da portare sulle spalle. Hirving Lozano lo sa. Il suo ambientamento a Napoli è stato tutt’altro che semplice, arrivato in pompa magna e presentatosi con il gol alla Juventus, in tanti avevano cominciato a credere in lui. Con Ancelotti h avuto spazio ma non ha mai convinto veramente, tranne qualche raro strappo.

Ora Lozano cerca una seconda chance, per dimostrare di potersela ancora giocare al Napoli. Se così non fosse il suo periodo all’ombra del Vesuvio è destinato a terminare in fretta. Con l’arrivo di Gattuso il messicano è finito in panchina, mettendo piede in campo pochissime volte ed in situazioni ‘disperate’. Una tendenza che tutti vorrebbero cambiare, a cominciare proprio da Lozano.

Nuova chance per Lozano

Il Mattino indica che una nuova strada per Lozano può essere tracciata grazie al tour de force a cui si appresta la Serie A. Nonostante le tante difficoltà, le possibilità che si torni a giocare sono tante. I club vogliono terminare il campionato, così come stanno facendo in Germania e come faranno in Spagna e Inghilterra.

Tornare in campo significa giocare quasi ogni tre giorni. Proprio qui scatta la seconda chance di Lozano, il giocatore che in questi mesi al Napoli ha avuto problemi di ambientamento, sia per il nuovo campionato, sia per la lingua non ancora imparata al meglio. Molto probabilmente queste potrebbero essere le ultime possibilità per guadagnarsi la riconferma al Napoli, altrimenti a fine stagione sarà addio. Sul calciatore c’è sempre l’Everton di Carlo Ancelotti, pronto a riprendersi quel calciatore che tanto aveva voluto in maglia azzurra. Lo stesso percorso potrebbe farlo anche il brasiliano Allan.