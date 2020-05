Milan su Milik, i rossoneri puntano un obiettivo del Napoli

Arek Milik al Milan è una delle possibilità di calciomercato, con i rossoneri che stanno inseguendo un attaccante per la prossima stagione.

Il finale sembra già scritto, a fine stagione le strade di Arek Milik ed il Napoli si separeranno. Il bomber polacco non vuole essere più un comprimario e quindi è deciso a cambiare aria, la Juventus di Sarri lo tenta ma ci sono altre squadre che lo seguono. Il Milan ci sta provando per Milik. I rossoneri hanno bisogno di un attaccante per la prossima stagione ed il polacco secondo Gazzetta dello Sport è entrato nelle strategie di calciomercato del Milan. Il Napoli chiede una cifra importante per cedere, sicuramente intorno ai 40-50 milioni di euro, ma si siederà al tavolo delle trattative anche perché Milik ha un contratto in scadenza nel 2021 e la società di Aurelio De Laurentiis non vuole rischiare di arrivare a scadenza.

Milan su Milik, ma punta anche Jovic

Un altro obiettivo del Milan è anche Jovic del Real Madrid. L’attaccante è seguito anche dal Napoli che da tempo si è messo sulle tracce di questo giocatore che in Spagna è oscurato dalla presenza di Karim Benzema. Florentino Perez ha speso circa 60 milioni di euro per portarlo al Real e quindi non lo cederà facilmente, ma nemmeno può rischiare di depauperare l’investimento e se dovesse continuare a giocare poco come in questa stagione non potrà fare altro che venderlo o cederlo in prestito magari con diritto di riscatto.

Il Napoli ci sta pensando seriamente anche se con il rinnovo di Mertens e l’arrivo di Petagna sarebbe teoricamente coperto con gli attaccanti centrali. Eppure Petagna sembra poter fare lo stesso percorso di Inglese. Dunque se Milik dovesse andare al Milan o alla Juventus (ci sono anche Atletico Madrid e Chelsea ndr) allora i partenopei avrebbero esigenza di un secondo attaccante centrale in rosa.