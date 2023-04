Adani critica la Juve: “Hanno l’anima del Cosenza, ma sono campioni d’Europa”

L’opinionista ed ex calciatore Lele Adani esprime preoccupazione per la mancanza di determinazione e voglia di vincere nella Juventus.

L’ex calciatore e ora opinionista, Lele Adani, ha espresso alcune dichiarazioni riguardo alla situazione attuale della Juventus durante una recente intervista alla Bobo Tv su Twitch. Secondo le parole riportate da ilbianconero.com, Adani ha criticato la mancanza di risultati della squadra, evidenziando come la Juventus sembri accettare la sconfitta invece di lottare per vincere a tutti i costi.

“La Juventus calcisticamente ha perso stile, risultati, si vede che accetta, non impone e non riprende quella fame e quell’esigenza di ottenere la vittoria a tutti i costi… Fatico a trovare ragazzi che non sentono la causa“.

Adani ha inoltre evidenziato il fatto che molti giocatori sembrano non sentire la causa della squadra e che giocano con uno spirito simile a quello di una squadra come il Cosenza, impegnata in una difficile lotta per la salvezza. Un paragone fatto dall’opinionista sottolineando come la Juventus sia in realtà composta da campioni d’Europa, con giocatori che hanno giocato finali di coppa del mondo.

“Io vedo ragazzi sani, applicati, vedo che giocano con lo spirito-non voglio fare un esempio per mancare di rispetto-del Cosenza che deve lottare per salvarsi. A me sembra che dentro hanno l’anima del Cosenza, il problema è che sono campioni d’Europa, giocatori che giocano finali di coppa del mondo.”