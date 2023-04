Napoli-Salernitana: la richiesta del Comune respinta dalla Lega Serie A, si gioca sabato

Napoli-Salernitana si giocherà sabato, nonostante la richiesta avanzata dal Comune di Napoli per motivi logistici e di ordine pubblico.

La partita Napoli-Salernitana, in programma per sabato prossimo alle ore 18, si giocherà come previsto nonostante la richiesta del Comune di Napoli di spostarla a domenica 30 per motivi logistici e di ordine pubblico legati alla presenza del Comicon alla Mostra d’Oltremare. La richiesta è stata inviata alla Lega Serie A che ha risposto negativamente, confermando la data originale della partita.

Napoli-Salernitana, la Lega respinge la richiesta del Comune

Secondo quanto riportato da TMW, a meno di emergenze di ordine pubblico, la partita si giocherà sabato 29 aprile come previsto. Questo presuppone che i tifosi partenopei dovranno aspettare il risultato della partita Inter-Lazio, in programma domenica 30, per festeggiare il terzo scudetto della propria storia in caso di vittoria contro la Salernitana. La Lega Serie A ha infatti dichiarato che sarebbe stato troppo complicato riorganizzare il calendario, considerando che martedì è già in programma il match infrasettimanale Udinese-Napoli.