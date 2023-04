Vivere Napoli tra tradizioni, passioni e tempo libero – scopriamo i passatempi preferiti dei partenopei

Tra le strade tortuose e l’architettura affascinante, gli abitanti di Napoli, una città ricca di storia e cultura, hanno sviluppato un gusto particolare per l’arte di vivere. La città, un tempo la capitale del Regno delle Due Sicilie, vanta una tradizione culinaria straordinaria, un’antica eredità musicale e teatrale, nonché una vivace scena artistica. Ma come passano il tempo gli abitanti di Napoli?

Secondo uno studio condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel 2019, il 43,6% degli abitanti di Napoli afferma di passare il tempo libero con gli amici. Questo dimostra che la socializzazione gioca un ruolo cruciale nella vita dei napoletani. Gli amici e la famiglia si riuniscono spesso per condividere un pasto abbondante e gustoso, intrattenersi con aneddoti, storie e canzoni tradizionali, o partecipare a eventi e festival cittadini. La Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più famosi di Napoli, è spesso animata da gruppi di amici e famiglie che si godono il tempo insieme.

Un’altra indagine ISTAT del 2021 ha inoltre evidenziato che il 29,7% dei napoletani frequenta abitualmente spettacoli teatri e cinema. Non a caso Napoli è rinomata per la sua tradizione musicale e teatrale, dalla canzone napoletana classica all’opera lirica. Il Teatro di San Carlo, il più antico teatro d’opera in Europa, è ancora oggi un luogo di grande prestigio, con spettacoli di alta qualità. La scena musicale indipendente è in continua evoluzione, con numerosi locali e club che offrono concerti dal vivo di vari generi musicali. Anche le mostre d’arte e le proiezioni cinematografiche attirano un pubblico ampio e interessato, dimostrando che la città ha molto da offrire in termini di espressione artistica.

I napoletani, come tutti gli italiani ormai, amano anche effettuare sport o attività fisiche all’aria aperta nel proprio tempo libero. Sembra che il 36,4% della popolazione partenopea sfrutti la varietà di opportunità offerte dalla città per mantenersi in forma e divertirsi. I parchi pubblici, come il Parco Virgiliano e la Villa Comunale, sono luoghi ideali per correre, passeggiare o fare yoga all’aperto. La vicinanza al mare offre anche la possibilità di praticare sport acquatici come nuoto, vela e canottaggio. Inoltre, il calcio è una vera e propria passione per molti napoletani, che si ritrovano allo Stadio San Paolo per tifare la loro squadra del cuore, il Napoli, o partecipano a partite amatoriali nei campi cittadini.

Oltre alle attività all’aperto e agli eventi sociali, molti napoletani apprezzano trascorrere il tempo libero nel comfort delle proprie case, dedicandosi alla visione di film, serie televisive e all’intrattenimento online. Secondo un rapporto del 2020 dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il consumo di contenuti on-demand è aumentato del 21% in Italia tra il 2019 e il 2020, e si può ipotizzare che i napoletani non facciano eccezione a questa tendenza.

Le piattaforme di streaming offrono un’ampia gamma di film e serie televisive, permettendo agli abitanti di Napoli di immergersi in storie avvincenti e di scoprire nuove produzioni, sia italiane che internazionali.

Inoltre, i napoletani amano anche dedicarsi ai videogiochi online e alle sfide virtuali con amici e familiari. Secondo un rapporto del 2019 dell’Interactive Software Federation of Europe (ISFE), il 42% degli italiani gioca a videogiochi, e la percentuale di giocatori adulti è in crescita.

Molti sono anche i partenopei che cercano decenti nuovi casinò online classificati secondo i loro bonus. Già nel 2017 la Regione Campania aveva condotto uno studio in cui si è rivelato che circa il 14,7% degli abitanti della Campania ha partecipato a qualche forma di gioco d’azzardo nell’anno precedente e, dopo la pandemia, tutto fa pensare che questo numero possa solo essere aumentato.

Per quello che riguarda la cultura e il patrimonio storico coinvolti nei passatempi dei napoletani, un’indagine dell’ISTAT del 2019 evidenzia che il 25,1% degli abitanti di Napoli ha visitato almeno un museo, una mostra o un sito archeologico come forma di intrattenimento. Napoli è una città ricca di storia e cultura, con un patrimonio artistico e architettonico che attrae sia turisti che residenti.

Gli abitanti di Napoli apprezzano il loro patrimonio e non perdono occasione per visitare i numerosi siti archeologici e storici presenti in città. Pompei ed Ercolano, ad esempio, sono tra i siti più visitati, offrendo uno sguardo unico sulla vita degli antichi romani. Anche il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Capodimonte, che ospitano capolavori di artisti come Caravaggio e Raffaello, sono mete di interesse culturale per i napoletani.

Oltre il 60% della popolazione locale ama vivere e passare il proprio tempo in città. La posizione privilegiata di Napoli lungo la costa offre l’opportunità di godere di splendide passeggiate lungomare e momenti di relax sulle spiagge della zona. I napoletani amano trascorrere le giornate di sole sulla spiaggia di Posillipo o di Marechiaro, o passeggiare lungo la panoramica Via Caracciolo, ammirando il suggestivo panorama del Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo. Il lungomare di Mergellina, con i suoi caratteristici chioschi di frittura, è un altro luogo popolare per godersi una serata all’insegna della convivialità.

Infine, molti napoletani dedicano parte del proprio tempo libero a partecipare a iniziative di volontariato e attività comunitarie. Queste esperienze permettono loro di contribuire al benessere della comunità e di instaurare legami solidali con gli altri cittadini. Le attività di volontariato spaziano dall’assistenza agli anziani e ai disabili, al supporto per le famiglie bisognose, all’organizzazione di eventi culturali e sportivi per i giovani. Gli abitanti di Napoli dimostrano così un forte senso di appartenenza e solidarietà, che contribuisce a rendere la città un luogo sempre più accogliente e vivibile.