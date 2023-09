Caso Pogba, Ziliani: “Se la caverà. La Juve sta studiando il precedente della puntura di vespa di Cannavaro”

Il giornalista Ziliani si è soffermato sul caso di Pogba, richiamando un episodio del 2009 che coinvolse l’ex Juventus, Fabio Cannavaro.

Il giornalista Paolo Ziliani ha affrontato il caso di Paul Pogba, il quale è risultato positivo ai test antidoping. La Juventus, inizialmente, ha dichiarato di “riservarsi di valutare i prossimi passaggi procedurali”, ma sembra che ci siano pochi dubbi sulla colpevolezza del calciatore.

Nel commentare il recente caso che ha colpito il calciatore bianconero, Ziliani ha richiamato alla mente un precedente avvenuto nel 2009 che coinvolse Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus. In quell’occasione, Cannavaro risultò positivo al betametasone, ma la Juventus scelse di non rispondere alla raccomandata A/R inviata dal CONI. Il risultato fu che il caso venne poi archiviato senza ulteriori conseguenze. Di seguito le parole del giornalista:

“Pogba se la caverà? La Juventus ottimista studia il precedente della puntura di vespa di Cannavaro. Nel 2009 il difensore fu trovato positivo al betametasone ma la Juve non aprì mai la raccomandata A/R inviata dal CONI e il caso venne così archiviato (sic). Il caso di Borriello e…!”.