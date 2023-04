Zielinski pronto al grande gesto: il polacco vuole restare al Napoli a tutti i costi

Piotr Zielinski è pronto a ridursi l’ingaggio pur di restare al Napoli, dimostrando la sua determinazione e passione per il club.

Il futuro di Piotr Zielinski al Napoli sembra sempre più vicino. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il giocatore polacco sembra avere intenzione di restare a lungo in azzurro. Zielinski è uno dei giocatori più rappresentativi della squadra partenopea, in forza dal 2017, ed è considerato uno dei calciatori con maggior talento nel panorama calcistico europeo. Tuttavia il suo ingaggio attuale di 3,5 milioni di euro risulta essere molto alto e difficilmente rinnovabile.

In una recente intervista a Canale 8, Massimo Ugolini, giornalista di SKY Sport, ha sottolineato l’importanza del calciatore per la squadra: “Come cifra tecnica è il migliore della rosa, fa la differenza e da uno come lui ti aspetti sempre qualcosa in più.” Ugolini ha poi parlato del possibile rinnovo del contratto, dichiarando che il polacco sarebbe ben disposto a trovare un’intesa con la società: “Credo che lui voglia restare a Napoli e la società, secondo me, dovrebbe fare di tutto per trattenerlo. Con il suo procuratore si può lavorare e da quello che mi risulta, il calciatore sarebbe ben disposto a trovare un’intesa per l’accordo.”

Zielinski, infatti, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per rimanere al Napoli, dimostrando il suo attaccamento alla maglia azzurra. Questo sarebbe un grande gesto da parte del calciatore, che dimostra la sua determinazione e la sua passione per il club.