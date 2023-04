Juve-Napoli: pericolo scampato per gli azzurri sul volo di ritorno da Torino

Napoli, l’aereo di ritorno da Torino rischia di cambiare rotta: il retroscena su quanto accaduto dopo la sfida con la Juventus.

La vittoria del Napoli contro la Juventus per 0-1 ha suscitato grande euforia tra i tifosi partenopei, che già stanno pregustando lo Scudetto che potrebbe essere ‘certificato’ già nel derby di sabato con la Salernitana. Ma il ritorno dalla trasferta torinese stava quasi per diventare un’impresa a causa dei troppi fumogeni e della nebbia che hanno avvolto l’aeroporto di Capodichino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’aereo è atterrato regolarmente alle 2.17, dopo aver valutato per un breve lasso di tempo di cambiare rotta.

La situazione viene però risolta grazie all’intervento del vento, mentre i tifosi, presenti in massa all’esterno dell’aeroporto, attendevano la squadra con fuochi d’artificio, bandiere e cori. Nonostante l’impresa, tutto si è risolto per il meglio con alcuni giocatori azzurri sorpresi dall’enorme entusiasmo dei tifosi.

